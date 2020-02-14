Петербургские археологи передали Туркменистану 3D-копию уникальной находки

Петербургский губернатор Александр Беглов с рабочим визитом посетил Ашхабад и передал местному музею модель археологической находки, воспроизведенную в 3D.

Как сообщили в Смольном, музей изобразительных искусств Туркменистана им. Сапармурата Туркменбаши Великого получил от Петербурга копию керамического жертвенника эпохи ранней бронзы. 3D модель была изготовлена специалистами Института истории материальной культуры РАН.

Настоящий жертвенник был найден ленинградскими археологами в долине реки Сумбар в 80-х годах. После археолог нашли еще два десятка подобных жертвенников при исследовании Сумбарской долины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов возглавил медиарейтинг губернаторов СЗФО. Медиаиндекс Беглова составил 91 401,9. Количество сообщений с его упоминанием достигло 9 тыс. 645.