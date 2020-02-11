Беглов возглавил медиарейтинг губернаторов СЗФО

Исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов Северо-Западного федерального округа в январе 2020 года. Первое место в топе занял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Медиаиндекс Беглова составил 91 401,9. Количество сообщений с его упоминанием достигло 9 тыс. 645.

Следом расположились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко (34 202), губернатор Псковской области Михаил Ведерников (15 781) и губернатор Мурманской области Андрей Чибис (15 595).

В общероссийском медиарейтинге Беглов стал вторым. Его опередил мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 159 182,4 и количеством сообщений 21 тыс. 341.

В пятерку также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2019 года Александр Беглов занял четвертое место в рейтинге глав регионов по упоминаемости в соцмедиа.