Беглов вошел в топ-5 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа в 2019 году

Беглов вошел в топ-5 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа в 2019 году
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в 2019 году. Губернатор Петербурга Александр Беглов расположился на четвертом месте.

Место в итоговом рейтинге «Медиалогии» Беглов получил впервые. За 2019 год в соцмедиа его упомянули 345,02 тыс. раз.

При построении топа учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, на форумах и блогах.

Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его упоминаемости в соцмедиа достигла 2 млн 662 тыс. сообщений. Следом расположился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (864,87 тыс.). Замкнул тройку лидеров губернатор Московской области Андрей Воробьев (677,46 тыс.).

Пятое место занял еще один «новичок» рейтинга — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В соцмедиа его упомянули 339,65 тыс. раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов вошел в топ-3 самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам 2019 года.

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