Беглов вошел в тройку самых цитируемых губернаторов в 2019 году

Исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров в 2019 году. В тройку лидеров вошел губернатор Петербурга Александр Беглов.

В рейтинг-лист включили глав регионов РФ, которые ведут собственные блоги. При составление топа учитывалась цитируемость губернаторов в СМИ с января по декабрь 2019 года.

Первое место занял мэр Москвы Сергея Собянин с индексом цитирования 6 тыс 834,9. Следом расположился глава Чечни Рамзан Кадыров с показателем 5 тыс. 897,6.

Новичок рейтинга Александр Беглов расположился на третьем месте. Его индекс составил 2 тыс. 399,2.

Губернатор Петербурга ведет блог в соцсети «ВКонтакте». Самыми цитируемыми его сообщениями стали новости об открытии в Петербурге станций метро и о реставрации Банковского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов вошел в топ-10 среди глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в ноябре 2019 года.