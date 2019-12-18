Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцмедиа

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» представила рейтинг глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в ноябре 2019 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в топ-10.

Беглов расположился на 8 месте. За месяц он поднялся на три позиции. Количество сообщений с его упоминанием составило 17,50 тыс.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, упомянутый 185,45 тыс. раз. Второе место занял глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с 76,44 тыс. сообщениями. Замкнул тройку лидеров губернатор Московской области Андрей Воробьев, о котором написали 57,30 тыс. раз.

При составлении рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте, «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, на форумах и в блогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов стал лидером медиарейтинга среди глав регионов в Северо-Западном федеральном округе в августе 2019 года. Количество его упоминаний в СМИ составило 16 тыс. 442.