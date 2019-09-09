Беглов в августе возглавил медиарейтинг губернаторов в СЗФО

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов стал лидером медиарейтинга среди глав регионов в Северо-Западном федеральном округе в августе 2019 года. Статистику предоставила исследовательская компания «Медиалогия».

МедиаИндекс Беглова составил 176 309,7. Количество упоминаний врио губернатора в СМИ за август достигло 16 тыс. 442.

Следом за ним в рейтинге расположились врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава Калининградской области Антон Алиханов. В августе их упоминали 5 тыс. 248 и 3 тыс. 297 раз соответственно.

В общероссийском медиарейтинге Александр Беглов занял второе место, уступив мэру Москвы Сергею Собянину. МедиаИндекс Собянина достиг 217 526,9, а количество его упоминаний в прессе дошло до 26 тыс. 931.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов стал лидером по МедиаИндексу среди глав российских регионов в июне 2019 года.