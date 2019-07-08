Беглов возглавил медиарейтинг глав регионов России в июне

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов стал лидером по МедиаИндексу среди глав российских регионов в июне 2019 году. Рейтинг подготовила «Медиалогия».

Беглов возглавил общероссийский рейтинг и рейтинг Северо-Западного федерального округа. Количество сообщений с его упоминанием достигло 21 тыс. 82. Его МедиаИндекс составил 241 тыс. 112,7.

Следом за ним в общероссийском рейтинге следует мэр Москвы Сергей Собянин. Количество сообщений, связанных с именем столичного главы, превысило 22 тыс. МедиаИндекс Собянина в июне 2019 года — 167 тыс. 273,0.

Замкнул тройку лидеров чеченский лидер Рамзан Кадыров. За месяц он поднялся на три позиции. Количество сообщений с упоминанием Кадырова составило 10 тыс. 342. Его МедиаИндекс — 86 тыс. 779,4.

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