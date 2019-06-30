Стали известны регионы, где россияне платят меньше всего за услуги ЖКХ

В среднем каждому гражданину пришлось заплатить за год почти 18 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Статистикой поделилось издание «Российская газета», ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Специалисты уверяют, что дешевле всего услуги ЖКХ стоят для жителей Дагестана, Тувы и Ингушетии.

В Республике Дагестан ежемесячно в 2018 году россияне платили всего 457 рублей за одного человека, в Туве – 478, а в Ингушетии больше на 10 рублей.

Рейтинг с самыми большими счетами на оплату услуг ЖКХ приходили жителям Магаданской области – один россиян был вынужден платить более 3,5 тысяч рублей. Второе место по дороговизне занял Камчатский край – здесь люди платили 3,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Мурманская область (3003), на четвертом месте оказался Чукотский автономный округ, а Москва заняла лишь пятое место.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал о сэкономленных 1,5 млрд рублей за счет заморозки тарифов ЖКХ.