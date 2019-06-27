Беглов рассказал о сэкономленных 1,5 млрд рублей за счет заморозки тарифов ЖКХ

Петербуржцам не придется переплачивать – за год они сберегут три миллиарда рублей.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Он отметил, что с каждой квитанцией за июнь горожане получат таблицу, благодаря которой они смогут понять, как много сэкономлено денег благодаря заморозке цен на услуги ЖКХ.

Беглов заявил, что их стоимость в начале июля 2019 года должна была увеличиваться более чем на четыре процента. Рост удалось сократить до 0,4%, на чем настоял глава Санкт-Петербурга.

«Это те средства, которые горожане платили за бесхозяйственное разгильдяйство ресурсоснабжающих организаций»,

— считает Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов требует отремонтировать спортивную площадку у школы №452. Он заявил, что дети не будут ждать, пока площадку приведут в порядок и пойдут играть в футбол на небезопасном поле.