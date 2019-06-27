Беглов требует отремонтировать спортивную площадку у школы №452

Фото: https://vk.com/a_beglov
Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора считает, что дети не могут ждать.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посвятил этой проблеме пост в социальной сети «Вконтакте». Он написал, что посетил Колпинский район, где распорядился о реставрации спортивной площадки возле школы №452 до начала учебного года. До этого работы планировали начать лишь в 2021 году, но Беглов считает, что откладывать нельзя. Он заявил, что дети не будут ждать, пока площадку приведут в порядок и пойдут играть в футбол на небезопасном поле.

«Ну и что — дети будут 2 года сидеть ждать?»,

— задается вопросом глава города.

Он также согласился с тем, что Колпино является одним из самых проблемных районов города.

«На страничку жители часто мне писали про проблемы с движением транспорта. Дома здесь долгие годы строили, а нормальное дорожное сообщение не сделали»,

— пишет Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов изменил постановление городского правительства от 2004 года.

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