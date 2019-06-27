Беглов изменил постановление городского правительства от 2004 года

Оно касается нагрудного знака за заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов внес изменения в постановление правительств о наградах за развитие спорта в Петербурге, передает 27 июня Телеканал Санкт-Петербург.

Речь идет о постановлении №2016 от 2004 года о нагрудном знаке «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и премии правительства города «За вклад в развитие физической культуры и спорта».

Градоначальник подписал изменения в технической и в юридической терминологии. Это позволит продолжать награждения в соответствии с изменением федерального законодательства. Теперь и петербургское постановление актуализировано.

Такой нагрудный знак и премия вручаются тренерам, инструкторам, учителям физкультуры, ветеранам спорта.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи.