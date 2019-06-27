Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи

И признался, что гордится нынешним молодым поколением.

Сегодня, 27 июня, отмечается День молодежи. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил молодых петербуржцев с их праздником. Письмо опубликовано на сайте городской администрации.

«Это праздник всех, кто сегодня учится, начинает свой трудовой путь, кто служит в Вооруженных Силах, отстаивает честь Родины на спортивных аренах. Петербуржцы гордятся молодым поколением – энергичным, сильным, настойчивым и целеустремленным»,

– сказал Беглов.

Также градоначальник отметил, что в Петербурге есть то, что способствует привлечению молодежи в политику и общественную деятельность, есть то, что привлекает молодежь в бизнес и в науку. В частности —это специальная Молодёжная премия и развитая система грантов.

По словам Беглова, сейчас им поставлена цель — добиться, чтобы как минимум 35% чиновников города были моложе 35 лет.

«Хочу обратиться ко всей молодежи: Петербург – это ваш город. Желаю вам реализовать свои мечты во имя будущего нашего города и страны. Побед вам и свершений!»,

— сказал в заключение врио губернатора.

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