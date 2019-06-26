В Ленобласти 41 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ

Лишь одному не удалось написать экзамен по русскому языку с первого раза. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Лишь одному не удалось написать экзамен по русскому языку с первого раза. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Два школьника Ленобласти смогли сдать два экзамена на максимальный балл.

Два выпускника школ Ленобласти сумели набрать 100 баллов сразу по двум экзаменам ЕГЭ, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 26 июня. Карина Карпова из Волхова и Илья Сальников из Сланцев оба сдавали русский язык и литературу и показали отличные результаты.

Только у одного выпускника не получилось сдать русский язык с первого раза — ему придется написать ЕГЭ в резервный день. При этом 41 выпускник получил 100 баллов за один из выбранных экзаменов — не только по русскому, но и математике, химии, физике, истории.

Всего в Ленинградской области 5848 человек написали ЕГЭ, из них 5204 — выпускники. Наиболее популярным экзаменом по выбору остается обществознание — его пишут 45% учеников. На втором месте идет физика — 25% экзаменуемых.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ЕГЭ хотят сделать цифровым, а на гуманитарных экзаменах разрешат пользоваться Интернетом.