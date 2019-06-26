ЕГЭ переведут в “цифру” и разрешат пользоваться Интернетом

На модернизацию единого экзамена может уйти около 5 лет.

Разработчики заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют модернизировать процедуру экзамена, сообщают “Известия” 26 июня. На экзаменах по гуманитарным предметам могут даже разрешить пользоваться Интернетом.

Федеральный институт педагогических измерений, где создают задания для экзаменов, хочет ввести цифровую часть экзамена, если не перевести его сдачу полностью в электронный вид. Задания получат видеофрагменты и задания, имитирующие физические и химические эксперименты.

В ФИПИ считают возможным, к примеру, допустить использование геоинформационных систем на экзамене по географии. “Известия” предположили, что на ПК, установленных на экзаменах, будут блокировать часть сайтов, как это делают в школах, или введут разрешенный реестр веб-страниц, но эта информация пока не получила подтверждения. На модернизацию экзамена может уйти около 5 лет.

ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов и главной формой поступления с 2009 года. Эксперименты по его проведению начали проводить еще в 2001-ом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржец набрал 300 баллов на ЕГЭ.