Петербуржец Михаил Сизов получил 300 баллов на ЕГЭ

Он стал 100-балльником сразу по трем предметам — профильной математике, физике и русскому языку.

Выпускник школы №200 с углубленным изучением финского языка в Красносельском районе Петербурга получил 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, рассказали 25 июня в комитете по образованию Петербурга.

Учителя Михаила отмечают, что юноша обладает отличной памятью, хорошо логически мыслит, относится с большой ответственностью к учебе. Он с первого класса отличник, но «ботаником» юношу назвать нельзя – его уважают и ценят одноклассники.

Как объясняет сам Михаил, он всегда хорошо учился, потому время подготовки к ЕГЭ у него свелось к минимуму.

«Я бы посоветовал выпускникам следующих лет учиться хорошо все школьные годы, чтобы потом не нагонять материал и не волноваться перед экзаменами»,

– передает слова 300-балльника издание Metro.

Выпускник собирается поступать на факультет программной инженерии и компьютерной техники ИТМО или факультет компьютерных технологий и информатики ЛЭТИ. баллов

Прошлый ЕГЭ-рекорд в Петебурге принадлежит выпускнику физико-математического лицея №239 Арсению Вирачеву — он был установлен в 2017 году.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что школьница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 400 баллов.