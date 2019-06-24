Школьница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 400 баллов

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

В Екатеринбурге выпускница школы Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене, то есть максимальное количество по 4 предметам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную из департамента информационной политики Свердловской области.

Выпускница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. По всем дисциплинам Анастасия Пределина получила максимальный балл.

Выпускник из Тульской области Даниил Дрябин также набрал 400 баллов за ЕГЭ. Кроме того, юноша сдавал те же предметы.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области сообщили, что наибольшее количество стобалльников в этом году по литературе — 21 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андрей Аршавин не стал прописывать двухлетнюю дочку в своей квартире.

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