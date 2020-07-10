Трое мужчин обчистили две квартиры в Петербурге на 24 миллиона

Прокуратура в Центральном районе Петербурга утвердила обвинение в отношении троих мужчин. Они подозреваются в краже имущества со взломом квартиры по предварительному сговору.

Преступный инцидент произошел в мае прошлого года. По данным правоохранителей, злоумышленники договорились вместе украсть имущество из квартир на улицах Парадная и Победы. С помощью отмычек они смогли открыть замки.

Как сообщили на сайте прокуратуры, сумма ущерба от их действий составила 24 млн рублей.

Уголовное дело передали в Смольнинский районный суд.

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