«Водоканал» готовится к сильным субботним ливням в Петербурге

К дежурству готовятся 30 бригад – они будут устранять проблемы после грозового фронта с ливнями.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Синоптики рассказали, что в субботу ожидаются сильные дожди, в связи с чем «Водоканал» готовит к дежурству 30 бригад. Специалисты отмечают, что возможны подтопления, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее и избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами.

Всех, кто заметит серьезные последствия дождей, должны оповестить о них «Водоканал», позвонив по телефону 305-09-09.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Водоканал приступил к ликвидации последствий сброса в Славянку. Отмечается, что на инцидент обратили внимание после того, как увидели парение на ливневом выпуске – оттуда и поступала горячая жидкость с нехарактерным оттенком