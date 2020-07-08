Водоканал приступил к ликвидации последствий сброса в Славянку

Специалисты отреагировали на изменение цвета воды.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает пресс-служба предприятия. Специалисты Водоканала приступили к ликвидации последствий сброса горячей воды в Славянку – после этого река стала белесой. Отмечается, что на инцидент обратили внимание после того, как увидели парение на ливневом выпуске – оттуда и поступала горячая жидкость с нехарактерным оттенком.

В ходе проверки выяснилось, что вода поступила в дождевую канализацию из дренажной системы теплосети. В АО «Теплосеть Санкт-Петербург» признали свою ошибку.

Напоминаем, что Славянка не первый раз оказывается загрязненной – туда уже сливали опасные отходы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор установил причину изменения цвета в реке Славянка.