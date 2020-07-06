Росприроднадзор установил причину изменения цвета в реке Славянка

Росприроднадзор установил причину изменения цвета в реке Славянка
Згрязнения в реке Славянке. Фото: пресс-служба Управления Росприроднадзора по СЗФО

Причиной синих пятен в реке Славянке и едкого запаха краски рядом с водой стало фармацевтическое предприятие, стоки которого сбрасывали отходы прямо в реку.

Инспекторы Управления Росприроднадзора по СЗФО проверили территорию возле Славянки и выяснили, что предприятие «Технолог», располагающееся в Усть-Славянке в Невском районе Санкт-Петербурга, сбрасывало в ручей отходы: с предприятия к реке ведут стоки.

В отношении предприятия уже возбуждено административное дело, «Технолог» обвиняют в нарушении требований по охране водных объектов. Сотрудники Росприроднадзора исследуют состояние сточных и природных вод в пострадавшем районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оштрафовало АО «Водно-коммунальное хозяйство» за сброс сточных вод в реку Охта. Компании пришлось заплатить 225 тысяч рублей.

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