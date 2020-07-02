Росприроднадзор оштрафовал коммунальщиков за сброс грязных сточных вод в реку Охта

Росприроднадзор оштрафовал коммунальщиков за сброс грязных сточных вод в реку Охта
Место загрязнения. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

К ответственности привлекли АО «Водно-коммунальное хозяйство».

Инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора установили с помощью лабораторных исследований, что очистные сооружения вышеупомянутого акционерное общества плохо справляются со своей основной функцией. Из-за этого в реку Охта попадают сточные воды с повышенным количеством вредных примесей. На месте сброса были взяты пробы воды. Результаты их исследования показали превышение нормы загрязняющих веществ. Среди них — БПК, ХПК, азот, аммоний, фосфор, железо, марганец и цинк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим, компания была оштрафована за административное правонарушение в размере 225 тысяч рублей. Также, компания должна ликвидировать все факторы, поспособствовавшие загрязнению.

Вред, принесенный водному объекту, продолжает рассчитываться сотрудниками Управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверит жалобы петербуржцев о загрязнении реки Славянки.

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