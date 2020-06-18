Росприроднадзор проверит жалобы петербуржцев о загрязнении реки Славянки

Росприроднадзор проверит жалобы петербуржцев о загрязнении реки Славянки
Местные жители пожаловались в соцсетях на загрязнение воды. Фото: vk.com/ecorybatskoe

Росприроднадзор организовал проверку по факту информации о белесых пятнах в акватории Невы и Славянки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее жители Петербурга разместили в группе «Экология в Рыбацком» в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых видны белесые мутные воды, поступающие в реку Славянку, а из нее — в Неву.

Источник загрязнения обнаружили выше по течению от официальных выпусков ФГУП СКТБ «Технолог». Там инспекторы обнаружили трубу с налетом, которая была выведена в канаву, связанную с ручьем, впадающим, в свою очередь, в Славянку.

Фото: Росприроднадзор

Вода в канаве имеет специфический химический запах и белый осадок.

Фото: Росприроднадзор

Сейчас ведомство устанавливает, на чьем балансе находится данный выпуск. После этого будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свалка с токсичными отходами на Дальневосточном привела к уголовному делу.

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