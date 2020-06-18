Свалка с токсичными отходами на Дальневосточном привела к уголовному делу

Полиция возбудила уголовное дело после расследования Комитета по природопользованию Петербурга.

Как сообщает пресс-служба комитета, в декабре жители Невского района пожаловались в ведомство на незаконную свалку недалеко от Дальневосточного проспекта, где были разбросаны химические реактивы.

На место свалки направили специалистов аварийной службы ГУП «Экострой». Они за две недели вывезли почти семь тонн химических отходов, реактивов и ёмкостей с токсичными отходами, которые буквально плавали в талой воде.

В рамках административного расследования было установлено юрлицо, которому принадлежали эти отходы, а также перевозчик — ООО НТЦ «Нордэкохим». Последний должен был транспортировать эти отходы на полигон под Ярославлем.

В результате собственника привлекли к административной ответственности. Согласно оценкам комитета, ущерб от свалки составляет почти 6,5 млн рублей.

Материалы дела были направлены в городское ГУ МВД, после чего правоохранители провели проверку, по результатам которой СК открыл уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на свалке под Петергофом обнаружили мышьяк.