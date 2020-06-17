На свалке под Петергофом обнаружили мышьяк

На свалке под Петергофом обнаружили мышьяк
«Лица, размещающие отходы на этом участке, пытались выставить дело так, будто этот земельный участок был ранее загрязнен и требовалось проведение рекультивационных работ, однако очевидно, что это лишь попытка легитимизации незаконной свалки. Мышьяк это яд и канцероген, некоторые его соединения могут использоваться как боевые отравляющие вещества. Прибавить к этому связь гидрологической системы этих мест и фонтанов Петергофа и становится очевидно, что уголовное преследование виновных лиц вполне оправдано», - считает председатель "Зеленого Фронта" Михаил Виноградов. Фото: пресс-служба организации "Зеленый Фронт"

В районе деревни Низино под Петергофом обнаружили крупную экологическую проблему: крупную незаконную свалку промышленных отходов.

Согласно результатам проверки регионального управления Роспотребнадзора, информация, которую активисты «Зеленого Фронта» и жители Петергофа передали ведомству, оказалась верной. На земельном участке зафиксировали размещение и захоронение отходов и грунтов, в том числе, имеющих включения боя и кирпича.

Пробы на агрохимические и токсикологические показатели также оказались неутешительны: почва загрязнена мышьяком и на территории свалки зарегистрировано существенное снижение плодородия земель. Теперь организаторам свалки грозит два уголовных дела: за порчу земли и неправильное обращение с отходами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург улучшил свои позиции в Национальном экологическом рейтинге.

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