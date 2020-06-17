На свалке под Петергофом обнаружили мышьяк

В районе деревни Низино под Петергофом обнаружили крупную экологическую проблему: крупную незаконную свалку промышленных отходов.
Согласно результатам проверки регионального управления Роспотребнадзора, информация, которую активисты «Зеленого Фронта» и жители Петергофа передали ведомству, оказалась верной. На земельном участке зафиксировали размещение и захоронение отходов и грунтов, в том числе, имеющих включения боя и кирпича.
Пробы на агрохимические и токсикологические показатели также оказались неутешительны: почва загрязнена мышьяком и на территории свалки зарегистрировано существенное снижение плодородия земель. Теперь организаторам свалки грозит два уголовных дела: за порчу земли и неправильное обращение с отходами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург улучшил свои позиции в Национальном экологическом рейтинге.