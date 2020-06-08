Петербург улучшил свои позиции в экологическом рейтинге России

Рейтинг регионов рассчитывается по оперативным данным об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Фото: Baltphoto

Рейтинг регионов рассчитывается по оперативным данным об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург во втором квартале текущего года поднялся на восьмую строчку Национального экологического рейтинга регионов России.

Отметим, что в первом квартале Северная столица замыкала десятку лидеров. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вопросы экологии и экологической безопасности по-прежнему останутся приоритетными для властей.

В Смольном подчеркивают, что результаты улучшения экологической ситуации в городе также являются результатом неравнодушного отношения петербуржцев к окружающей среде и эффективного содействия с правительством Петербурга. Так, в прошлом году было ликвидировано более 270 незаконных свалок и появилась Мобильная экологическая дежурная служба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о создании экологического совета при губернаторе Петербурга.