Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google

Дуров призвал объединиться против монополии Apple и Google
Павел Дуров возмутился из-за монополистов. Фото: vk.com/durov

Он считает, что компании не дают развиваться стартапам.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем рассказал российский программист, основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров. Он считает, что мировое сообщество должно объединиться против монополистов в лице Apple и Google. Компании, заявил Дуров, ведут себя слишком нагло – требуют от разработчиков не менее 30% денежных средств от доходов при размещении продуктов на платформах по продаже мобильных приложений. При этом они не могут ничего предложить взамен, кроме аудитории.

Разработчики тратят ресурсы, чтобы создать полезные приложения, а Google и Apple ничего не делают и при этом еще и зарабатывают

«Для решения данной проблемы нужно сделать так, чтобы в разных странах мира на платформах устанавливали альтернативные магазины приложений»,

— убежден Дуров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в даркнете оказалась многомиллионная база данных пользователей Telegram.

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