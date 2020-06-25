В даркнете оказалась многомиллионная база данных пользователей Telegram

Данные, попавшие в Сеть, обычно собирают через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Представитель Telegram отметил, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор. Фото: pixabay.com

Данные, попавшие в Сеть, обычно собирают через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Представитель Telegram отметил, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор. Фото: pixabay.com

В даркнет несколько дней назад «утекли» данные нескольких миллионов пользователей созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram.

В частности, в публичном доступе на одном из форумов оказались контакты и уникальные идентификаторы юзеров. Предположительно, база состоит из примерно 40 миллионов пользователей. К тому же, считает создатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, распространение новости об утечке данных может быть выгодным на фоне слухов о возможной продаже доли мессенджера.

При этом в пресс-службе самой компании Telegram объяснили, что почти 85% информации, содержащейся в опубликованных материалах, устарело, так как данные были собраны еще в первой половину прошлого года. Кроме того, теперь в Telegram есть функция сокрытия номера телефона от нежелательных контактов, что обеспечивает повышенный уровень безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера.