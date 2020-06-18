Дуров прокомментировал отмену блокировки Telegram

Дуров прокомментировал отмену блокировки Telegram
Павел Дуров. Архив. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

После разблокировки Telegram в России стабильность и скорость работы мессенджера вырастет. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.

Теперь прямые ссылки на каналы и сервис Telegram будут открываться без VPN. За счет этого число пользователей и участников каналов и чатов вырастет, уверен основатель мессенджера.

«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Если подобный тренд будет сохранен, Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, считает Дуров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор снимет блокировку Telegram на территории России. Одной из причин этого стало готовность основателя мессенджера Павла Дурова содействовать в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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