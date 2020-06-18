Роскомнадзор снимет блокировку с Telegram

Даже после блокировки Telegram оставался доступен в App Store и Play Market. Фото: pixabay.com

Даже после блокировки Telegram оставался доступен в App Store и Play Market. Фото: pixabay.com

Роскомнадзор, согласовав действия с Генпрокуратурой РФ, снимет блокировку с мессенджера Telegram. В ведомстве отмечают, что положительно встретили готовность основателя проекта, Павла Дурова, содействовать в борьбе с экстремизимом и терроризмом.

В начале июня Павел в своем Telegram-канале написал, что за два года блокировки в сервисе активно работали на методами обнаружения пропаганды экстремизма и борьбы с нею. При этом, по словам программиста и бизнесмена, рядовые пользователи могут быть спокойны за свои личные данные — приватность и конфиденциальность общения сохраняется.

Напомним, что доступ к мессенджеру заблокировали в апреле 2018 года, после отказа Дурова передать сотрудникам службы безопасности ключи к расшифровке переписок пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров раскритиковал Кремниевую долину.