Роскомнадзор снимет блокировку с Telegram

Роскомнадзор, согласовав действия с Генпрокуратурой РФ, снимет блокировку с мессенджера Telegram. В ведомстве отмечают, что положительно встретили готовность основателя проекта, Павла Дурова, содействовать в борьбе с экстремизимом и терроризмом.
В начале июня Павел в своем Telegram-канале написал, что за два года блокировки в сервисе активно работали на методами обнаружения пропаганды экстремизма и борьбы с нею. При этом, по словам программиста и бизнесмена, рядовые пользователи могут быть спокойны за свои личные данные — приватность и конфиденциальность общения сохраняется.
Напомним, что доступ к мессенджеру заблокировали в апреле 2018 года, после отказа Дурова передать сотрудникам службы безопасности ключи к расшифровке переписок пользователей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров раскритиковал Кремниевую долину.