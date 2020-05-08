Дуров назвал причины не переезжать в Кремниеву долину

Один из создателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров раскритиковал Кремниеву долину и в целом Соединенные Штаты как место для жизни и работы.

Так, в своем Telegram-канале Дуров назвал США полицейским государством с «дорогой и неэффективной» системой здравоохранения. Он отметил, что в Америке на 10% больше заключенных, чем в Финляндии, Германии или Нидерландах.

Программист напомнил, что в США очень высокие налоги, а качество среднего образования оставляет желать лучшего. По его словам, специалисты из сферы IT значительно реже, чем те же Китай и Россия, попадают в лидеры на чемпионатах по программированию США.

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — заключил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дуров предсказал смену цивилизаций из-за коронавируса.