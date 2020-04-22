Дуров предсказал смену цивилизаций из-за коронавируса

Дуров предсказал смену цивилизаций из-за коронавируса
Павел Дуров. Фото: vk.com/durov

Когда пандемия коронавируса закончится, мир не вернется к нормальному состоянию, считает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он уверен: человечество ждет цивилизационный сдвиг, который пройдет сквозь поколения.

«Это шанс для людей, чтобы использовать время в самоизоляции на создание лучшей версии себя, и шанс для технологий доказать их ценность для человечества», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров уверен, что в скором времени родится новый мир, и наша задача — сделать так, чтобы он был лучше того, что мы оставляем позади.

Telegram намерен продолжить помощь в распространении проверенной информации и борьбу с фейками. В планах Дурова также задействовать мессенджер в решении проблем образования, которые возникли в условиях изоляции. В будущем основатель Telegram обещает анонсировать несколько проектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Сбербанка разработали математическую модель и составили прогноз пика пандемии коронавируса в России.

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