Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России

Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России
Президент Сбербанка Герман Греф. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель и составили собственный прогноз.

Аналитики, опираясь на ситуацию с эпидемией в других странах, сделали сравнительный анализ с заболеваемостью в России.

Пик коронавируса в стране придется на период с 5 по 10 мая. Об этом рассказал президент компании Герман Греф в интервью «Сбербанк TV». При этом, Греф отметил, что до момента выхода на плато, очень важно соблюдать все ограничительные меры и находиться в самоизоляции.

Ранее, глава ФМБА Вероника Скворцова также озвучила версию того, что пик придется на май. Однако, спрогнозировать, сколько он продлится, пока невозможно.

Согласно информации, актуальной на сегодня, 21 апреля, в России зафиксировано 52763 случая коронавирусной инфекции. Их них, 5642 случая пришлись на последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Герман Греф коронавирус пик заболеваемости сбербанк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж лишился 50% годового дохода из-за коронавируса
Боец PFL Гольцов рассказал, чем занимается на самоизоляции
Разбойники связали мужчину и обчистили его квартиру в Колпино
В Ленобласти несовершеннолетняя девушка погибла, принимая ванну
Стройплощадки «Котлин» и «Бронка» стали собственностью ...
Производители продуктов просят ввести мораторий на скидки в магазинах
Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России
УЕФА выплатит компенсацию стадионам, принимающим ЕВРО-2020