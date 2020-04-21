Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель и составили собственный прогноз.

Аналитики, опираясь на ситуацию с эпидемией в других странах, сделали сравнительный анализ с заболеваемостью в России.

Пик коронавируса в стране придется на период с 5 по 10 мая. Об этом рассказал президент компании Герман Греф в интервью «Сбербанк TV». При этом, Греф отметил, что до момента выхода на плато, очень важно соблюдать все ограничительные меры и находиться в самоизоляции.

Ранее, глава ФМБА Вероника Скворцова также озвучила версию того, что пик придется на май. Однако, спрогнозировать, сколько он продлится, пока невозможно.

Согласно информации, актуальной на сегодня, 21 апреля, в России зафиксировано 52763 случая коронавирусной инфекции. Их них, 5642 случая пришлись на последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники.