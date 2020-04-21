Врач: пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники

Вместо шампуров и шашлыков, жителям Северной столицы следует вооружиться защитными средствами.

Пик заболеваемости должен случиться уже в начале мая, и придется на первые майские праздники. В этом случае, ослабление распространения вируса можно будет ждать уже летом.

Если отталкиваться от примера других стран, то заболеваемость достигает пика через 2-3 недели, потом фиксируется самый высший показатель (плато), после чего ситуация постепенно начинает улучшаться. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на слова иммунолога и кандидата медицинских наук Зою Скорпилеву.

Что касается вируса в принципе, пока сложно спрогнозировать, когда он отступит. Известно, что он не выносит высокие температуры, но в городе на Неве они бывают редко. К лету обычно всегда становится легче в плане заболеваемости. Поэтому, есть надежда, что и конкретный случай не станет исключением.

Отметим, в Петербурге на сегодняшний день зафиксировано 1973 случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки подтвердилось 127 случаев из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали единственный надежный способ борьбы с коронавирусом.