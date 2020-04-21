Ученые назвали единственный надежный способ борьбы с коронавирусом

Научные сотрудники пришли к выводу, что единственным эффективным способом победить пандемию коронавируса является массовая вакцинация, поскольку у переболевших есть риск повторного заражения вирусом.

Как сообщает Science Alert, по мнению специалистов, у переболевшего коронавирусом человека формируется недостаточно сильный иммунитет к инфекции. По словам французского профессора иммунологии Эрика Вивье, на формирование необходимого количества антител у человека уходит три недели, при этом их хватит только на три месяца, после чего человек вновь рискует заразиться.

Однако эксперты считают, что могут быть и другие верные версии, поскольку вирус довольно изменчив. Кроме того, ученые пока не выяснили, у кого защитный барьер организма оказывается более сильным: у переболевших с легкими симптомами, или у тех, кто тяжело переносил заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ исследуют возможность обезвредить коронавирус.