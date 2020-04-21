Ученые из СПбГУ исследуют возможность обезвредить коронавирус

Ученые из СПбГУ исследуют возможность обезвредить коронавирус
Если эксперимент окажется удачным, разработки ученых могут использоваться при создании лекарства. Фото: pixabay.com

Петербургские ученые совместно с коллегами из Института цитологии РАН и китайского Университета Цинхуа исследуют возможности «блокировки» коронавируса.

Специалисты приступили к исследованию пептида, который способен остановить связывание клеток коронавируса со здоровыми клетками в организме человека. В будущем это вещество может пригодиться для разработки лекарства от COVID-19, передают в пресс-службе СПбГУ в понедельник, 20 апреля.

Коронавирус стыкуется с клетками организма человека с помощью специальных «шипов»-ферментов. Исследователи изучают возможность использования пептида, который будет препятствовать этому процессу. Он получил название spike-binding peptide 1 (SBP1).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких симптомах необходимо обращаться за срочной медицинской помощью.

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