Врач назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Обязательно надо вызывать врача, если температура поднялась выше 38,5 градусов.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он заявил, что необходимо вызывать врача, когда температура поднялась выше 38,5 градусов. При этом врач отметил, что речь идет о внезапно ухудшившемся самочувствии.

«То есть не то что плавно нарастает, внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния у вас возникает подъем температуры гектический, выше 38,5 градуса»,

— пояснил медик.

Также стоит обратить внимание на слабость, головную боль, першение в горле, резь в глазах и ощущение нехватки воздуха. Одним из симптомов серьезного заболевания является вдох полной грудью, в результате чего возникает кашель и головокружение.

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