Академик РАН предупредил о симптомах коронавируса у аллергиков

В России начинается период аллергических заболеваний. Симптомы их могут быть схожи с симптомами коронавируса, что может усложнить диагностику. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 20 апреля.

Всплеск поллинозов (сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу — прим. ред.) ожидается в первой половине мая.

«В Москве порядка 20-30% населения — люди, которые страдают аллергией, а симптомы те же самые. Сейчас срочно надо обучить врачей, чтобы они понимали и не пошли по ложному пути, что это коронавирус, а это на самом деле немножко другая ситуация», — отметил Чучалин в ходе видеосовещания.

Президент России Владимир Путин 20 апреля проводит видеосовещание по вопросам коронавируса. Участие в нем принимают эксперты-вирусологи, инфекционисты и руководители ведущих российских профильных научно-исследовательских центров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала средний возраст заражены коронавирусом в России. Для мужчин он составляет 44,7 года, для женщин — 47,9.