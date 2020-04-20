Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России

Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Средний возраст заразившихся коронавирусом в России среди женщин составляет 47,9 года, для мужчин — 44,9 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 20 апреля.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин — 44,7 года», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что доля заболевших среди детей до 17 лет в России соответствует показателям других странах. Доля заболевших старше 65 лет в России ниже, чем в других странах — 15,5%. Добиться этого удалось за счет своевременного введения режима самоизоляции, сказала Голикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания.

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