Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России

Средний возраст заразившихся коронавирусом в России среди женщин составляет 47,9 года, для мужчин — 44,9 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 20 апреля.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин — 44,7 года», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что доля заболевших среди детей до 17 лет в России соответствует показателям других странах. Доля заболевших старше 65 лет в России ниже, чем в других странах — 15,5%. Добиться этого удалось за счет своевременного введения режима самоизоляции, сказала Голикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания.