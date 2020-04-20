Путин заявил, что пик по коронавирусу еще впереди

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания по вопросам инфекции в понедельник, 20 апреля.

По словам Путина, распространение эпидемии в России продолжается, но её удалось сдержать. Замедлить темп распространения коронавируса удалось за счет введения нерабочих дней, сказал он.

Путин подчеркнул, что останавливаться нельзя. В том числе, необходимо принять меры для того, чтобы сгладить пик заболеваемости.

Участие в видеосовещании принимают ученые-вирусологи, инфекционисты и руководители ведущих российских профильных научно-исследовательских центров. С докладами выступают вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также мэр Москвы Сергея Собянин.