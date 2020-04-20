В России за сутки выявили 4 268 случаев коронавируса

К утру 20 апреля количество зараженных коронавирусом в России достигло 47 тыс. 121. За последние сутки выявлено 4 тыс. 268 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число зараженных обнаружено в Москве — 2 тыс. 26 человек за сутки. Следом расположились Московская область (+ 578 случаев), Нижегородская область (+113), Санкт-Петербург (+86) и Ростовская область (+60). Новые случаи зафиксированы в 76 регионах.

Скончались от болезни 44 человека. Летальные исходы зарегистрированы в Москве, Башкортостане, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Калужской, Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях. Общее число умерших в России достигло 405. В Петербурге — 8, новых летальных исходов не зафиксировано.

Из российских больниц за последние сутки выписали 155 человек, общее число выздоровевших составило 3 тыс. 446.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 2 млн 53 тыс. лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции.