В России провели более 2 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 2 млн 53 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

За последние сутки проведено 103,5 тыс. тестов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России со ссылкой на Роспотребнадзор в понедельник, 20 апреля.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 135 тыс. 198 человек. Коронавирус по данным на 19 апреля выявлен у более чем 42 тыс. человек. Скончался 361 зараженный, выздоровели более 3 тыс. пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв коронавируса в США превысило 40 тыс. человек. Общее число зараженных по данным Университета Джона Хопкинса достигло более 742 тыс.