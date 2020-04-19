Число погибших от коронавируса в Америке превысило 40 тысяч

По данным Университета Хопкинса, который отслеживает статистику развития коронавирусной инфекции во всем мире, в Соединенных Штатах число жертв COVID-19 превысило 40 тысяч человек.

По последним данным, количество летальных случаев от коронавируса в Америке достигло 40 585 при общем числе зараженных 742 442 человека. Главным очагом распространения инфекции является штат Нью-Йорк. К счастью, губернатор Эндрю Куомо объявил, что заболеваемость, как и смертность от COVID-19 начинают снижаться.

Отметим, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах впервые в истории была объявлена чрезвычайная ситуация по всей стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американцы в массовом порядке вышли на митинг за отмену карантина. Жители Штатов переживают из-за повальной безработицы.