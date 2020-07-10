В Петербурге провели испытание беспилотного автомобиля

Оборудованием транспортного средства занимались инженеры из Северной столицы.

Ранее пробные заезды в течение 2 лет производились лишь за городом, и в специально отведенных закрытых местах. Однако, уже сегодня, 10 июля, беспилотник смог оказаться на улицах центра Петербурга, чтобы попробовать покататься наравне с остальными автомобилистами в общем потоке.

Маршрут пролег вокруг Марсова поля, а в салоне на всякий случай все равно присутствовал водитель. Заезд прошел успешно. Движение было осторожным и плавным, но, если бы перед автомобилем возникло внезапное препятствие (например, человек), компьютер отреагировал бы моментально.

Беспилотники на улицах города могут появиться уже в ближайшие годы. Новые технологии неумолимо развиваются. К примеру, каршеринг, работающий по похожей системе. Если в автомобиль с подобным техническим оснащением поставить соответствующее программное обеспечение, то он станет беспилотным. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на автоэксперта, члена Общественной палаты РФ Александра Холодова.

Конечно, открывается вопрос о том, как страховать подобные автомобили. Эксперты отмечают, что КАСКО И ОСАГО останутся и для актуальными и для компьютера, который будет управлять машиной. Просто стоимость будет рассчитываться исходя из модели автомобиля и его характеристик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в центре Петербурга протестируют беспилотный автомобиль.