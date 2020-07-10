Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга

Российский бизнесмен продолжает бороться с лейкемией.

Сегодня, 10 июля, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал в своем личном профиле в Instagram новый пост. В нем он рассказал своим подписчикам, неравнодушным к его состоянию, как чувствует себя после пересадки костного мозга.

Тиньков рассказала, что его состояние хорошее, и он даже смог преодолеть расстояние в 2 километра, гуляя по коридору. Отметил бизнесмен и то, что реабилитация займет еще много времени и будет непростой. Так что, все основное впереди.

Напомним, о том, что Тиньков болен острой формой лейкемии стало известно еще в марте. А недавно он рассказал, что для лечения необходима пересадка костного мозга.

Посетовал Тиньков и на то, что в России мало распространено донорство. А ведь оно может спасти сотни жизней. В связи с этим, после того, как бизнесмен придет в себя, он намерен создать большой фонд, связанным с этим направлением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тиньков признался, что переболел коронавирусом.