Тиньков признался, что переболел коронавирусом

Бизнесмен, у которого диагностировали лейкемию, также извинился перед всеми, кого обидел.

Об этом стало известно сегодня,1 июля. Обо всем бизнесмен и основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал в своем Instagram. Он отметил, что переболел коронавирусом еще несколько месяцев назад, весной. Тиньков также решил принести извинения перед всеми, кого однажды обидел. Бизнесмен понимает, что за свою жизнь успел сказать много «глупостей», но при этом никогда «не делал гадости».

«Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что говорил — я был часто не прав»,

— убежден Тиньков.

Он отметил, что планировал еще в июне отправиться на пересадку костного мозга в Лондоне. У Тинькова диагностировали лейкемию, после чего он покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка».

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