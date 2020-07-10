Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на три матча за поведение на игре с «Локомотивом»

Помимо того, что наставник московской команды Доменико Тедеско не сможет присутствовать на оставшихся матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, он еще должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Данное решение принял сегодня, 10 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Причиной таких санкций стало оскорбительное и непозволительное поведение в адрес официальных лиц игры. Об этом РФС сообщил в своем аккаунте в Telegram.

Напомним, матч «Спартак» — «Локомотив», прошедший в рамках 27-го тура РПЛ, закончился со счетом 1:1. Тедеско попросили удалиться с поля в конце первого тайма из-за недопустимого поведения. Тренер красно-белых слишком бурно отреагировал на решение судьи Сергея Лапочкина. Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», а Тедеско счел, что такого быть не должно.

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