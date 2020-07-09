Комиссия по этике оценит высказывание гендиректора «Зенита» о «Спартаке»

По поводу инцидента будет проведено заседание, где решится, какие санкции будут применены в отношении гендиректора «Зенита» Александра Медведева, в случае, если нарушение подтвердится. Возможно, процесс состоится уже 10 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 5 июля состоялся матч «Зенит — «Краснодар». Победу одержали сине-бело-голубые, чем обеспечили себе досрочное чемпионство в РПЛ. Позднее, в интернете появилось неоднозначное видео, на котором игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун празднуют победу. Комментируя данный ролик, Медведев шутливо предположил, что Дзюба продемонстрировал, что может быть со «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России.

На эти слова отреагировал заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов. В своем обращении к председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, Михайлов попросил оценить высказывания Медведева с этической и моральной стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Медведев прокомментировал информацию о появлении Аршавина в руководстве «Зенита».