Поликлинику в Стрельне достроят до конца 2020 года

До конца года в Стрельне завершат строительство нового здания поликлиники. Сдать её планируется в четвертом квартале.
«В Стрельне ведется интенсивное жилищное строительство, численность жителей ежегодно растет, поликлинику давно ждут», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Петродворцового района.
Новое здание поликлиники №122 на Львовской улице рассчитано на 340 посещений. Учреждение принимает детей и взрослых. После ввода в здание переедут все отделения из старой поликлиники на Фронтовой улице. На Львовской также разместятся дневной стационар, отделение физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики и отделение гериатрии.
Строительство здания завершено на 95%. По словам Беглова, почти закончены работы по фасаду, кровле, внутренним инженерным сетям, освещению и вентиляции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе на 69% завершили строительство поликлиники на Вербовой улице.