Поликлинику в Стрельне достроят до конца 2020 года

Поликлинику в Стрельне достроят до конца 2020 года
Новое здание поликлиники в Стрельне. Фото: gov.spb.ru

До конца года в Стрельне завершат строительство нового здания поликлиники. Сдать её планируется в четвертом квартале.

«В Стрельне ведется интенсивное жилищное строительство, численность жителей ежегодно растет, поликлинику давно ждут», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Петродворцового района.

Новое здание поликлиники №122 на Львовской улице рассчитано на 340 посещений. Учреждение принимает детей и взрослых. После ввода в здание переедут все отделения из старой поликлиники на Фронтовой улице. На Львовской также разместятся дневной стационар, отделение физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики и отделение гериатрии.

Строительство здания завершено на 95%. По словам Беглова, почти закончены работы по фасаду, кровле, внутренним инженерным сетям, освещению и вентиляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе на 69% завершили строительство поликлиники на Вербовой улице.

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