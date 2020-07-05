Белов проверил ход строительства поликлиники в Приморском районе

Белов проверил ход строительства поликлиники в Приморском районе
Беглов также напомнил, что в 2019 году в Приморском районе были открыты три офиса врачей общей практики. Помещения двух из них были выкуплены за счет федерального бюджета. В 2020 году открыта женская консультация — помещение для нее так же выкуплено за счет федеральных средств. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства поликлиники на Вербной улице в рамках рабочего визита в Приморский район.

Медицинское учреждение начали строить еще в 2014 году, в течение шести лет сменились три генеральных подрядчика. Сейчас ответственным за сдачу проекта является компания «СтройАктив». Поликлиника готова на 69%, ремонтники уже перешли к отделочным работам и благоустройству территории.

Глава города подчеркнул, что поликлиника строится с учетом современных тенденций, поэтому здание оснастят бассейном. Медучрежедние также будет работать по бережливым технологиям и с открытой регистратурой, информируют в пресс-службе администрации Беглова. Строительство, по словам градоначальника, должно завершится до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава города продлил противопожарный режим до 26 июля.

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