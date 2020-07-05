Белов проверил ход строительства поликлиники в Приморском районе

Беглов также напомнил, что в 2019 году в Приморском районе были открыты три офиса врачей общей практики. Помещения двух из них были выкуплены за счет федерального бюджета. В 2020 году открыта женская консультация — помещение для нее так же выкуплено за счет федеральных средств. Фото: gov.spb.ru