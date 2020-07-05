Белов проверил ход строительства поликлиники в Приморском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства поликлиники на Вербной улице в рамках рабочего визита в Приморский район.
Медицинское учреждение начали строить еще в 2014 году, в течение шести лет сменились три генеральных подрядчика. Сейчас ответственным за сдачу проекта является компания «СтройАктив». Поликлиника готова на 69%, ремонтники уже перешли к отделочным работам и благоустройству территории.
Глава города подчеркнул, что поликлиника строится с учетом современных тенденций, поэтому здание оснастят бассейном. Медучрежедние также будет работать по бережливым технологиям и с открытой регистратурой, информируют в пресс-службе администрации Беглова. Строительство, по словам градоначальника, должно завершится до конца 2020 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава города продлил противопожарный режим до 26 июля.