На проспекте Ветеранов произошло вооруженное ограбление банка

Из банка в Кировском районе Петербурга похитили около 4 млн рублей. Неизвестный с, предположительно, пистолетом ворвался в отделение на проспекте Ветеранов и потребовал деньги.
Вооруженное ограбление произошло около 16:40 часов 11 июля. По предварительным данным, неизвестный мужчина в медицинской маске вошел в банк. После чего произвел один выстрел и, угрожая сотруднику банка, забрал деньги.
«Точная сумма устанавливается», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
С места происшествия неизвестному удалось скрыться. Полиция принимает меры по его розыску и установлению личности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квартиры в Петербурге обчистили на 24 млн рублей. Пробраться внутрь похитителям удалось, взломав замок отмычками.